Донецька область: окупанти поранили шість мирних жителів

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"За 9 січня росіяни поранили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Бахмуті та 2 у Курахівці", - зазначив Кириленко.

Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 8 січня окупанти вбили двох мирних жителів Донеччини, ще дві людини в області дістали поранення.