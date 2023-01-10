Донецька область: окупанти поранили шість мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. За 9 січня російські окупанти поранили шість мирних жителів Донеччини. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"За 9 січня росіяни поранили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Бахмуті та 2 у Курахівці", - зазначив Кириленко.
Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 8 січня окупанти вбили двох мирних жителів Донеччини, ще дві людини в області дістали поранення.