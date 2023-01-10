Донецкая область: оккупанты ранили шесть мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. За 9 января российские оккупанты ранили шесть мирных жителей Донетчины. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 9 января россияне ранили 6 мирных жителей Донетчины: 4 в Бахмуте и 2 в Кураховке", - отметил Кириленко.
Он также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 8 января оккупанты убили двух мирных жителей Донетчины, еще два человека в области получили ранения.