Донеччина: у семи населених пунктах оголошено примусову евакуацію дітей

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"Члени Коордштабу одностайно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 239 дітей із 7 населених пунктів Донеччини, де безпекова ситуація залишається критичною.

Примусова евакуація дітей буде проведена в місті Залізне, селищах Нью-Йорк і Північне, селах Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка, Подільське", - йдеться у повідомленні.

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За даними відомства, евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

Крім того, у Мінреінтеграції вкотре закликали не нехтувати своєю безпекою й особливо безпекою дітей і негайно евакуюватися до більш безпечних регіонів.

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З питань евакуації з Донецької області варто звертатися до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери на номер: (096) 078-84-33.