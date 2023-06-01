Донецкая область: в семи населенных пунктах объявлена принудительная эвакуация детей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В семи населенных пунктах Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей. Соответствующее решение было принято на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения, передает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.
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"Члены Коордштаба единодушно поддержали решение Донецкой ОГА об объявлении обязательной эвакуации 239 детей из 7 населенных пунктов Донецкой области, где ситуация с безопасностью остается критической.
Принудительная эвакуация детей будет проведена в городе Железное, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское", - говорится в сообщении.
Детали
По данным ведомства, эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.
Кроме того, в Минреинтеграции в очередной раз призвали не пренебрегать своей безопасностью и особенно безопасностью детей и немедленно эвакуироваться в более безопасные регионы.
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По вопросам эвакуации из Донецкой области следует обращаться к представителям местной власти или по телефону: (098) 890-33-18.
Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать нам в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.