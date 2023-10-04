Донеччина: росіяни вдарили з С-300 по підприємству у Вишневому, за добу поранили сімох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Війська рф минулої доби вдарили з комплексу С-300 по території підприємства у Селидівській громаді Донецької області, поранення отримали троє людей. Загалом через ворожи обстріли минулої доби травмовані семеро людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру та в.о. начальника ОВА Ігоря Мороза.
Деталі
Як повідомили в прокуратурі, 3 жовтня, близько 18:50, російська армія завдавала удар, ймовірно, із зенітно-ракетного комплексу С-300 по смт Вишневому Селидівської ТГ. Влучили по території одного з приватних підприємств.
На момент атаки у приміщенні перебували робітники, які щойно заступили у нічну зміну. Двоє чоловіків 27 і 33 років та 37-річна жінка отримали тілесні ушкодження. Їх терміново госпіталізували до міської лікарні.
Зазначається, що майже половина будівлі цеху зруйнована вщент. Понівечено та пошкоджено автомобілі, вантажні причепи, покрівля й ворота гаражів.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
Загалом, за даними в.о. начальника Донецької ОВА Ігоря Мороза, за 3 жовтня росіяни поранили 7 жителів Донеччини: 3 в Іллінівці та Вишневому, 1 в Авдіївці.
З 24 лютого 2022 року, як повідомляється, росіяни вбили 1729 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4205.
Додамо
2 жовтня російські війська поранили п'ятьох людей у Донецькій області.