Донецкая область: россияне ударили из С-300 по предприятию в Вишневом, за сутки ранили семь человек

КИЕВ. 4 октября. УНН. Войска рф за прошедшие сутки ударили из комплекса С-300 по территории предприятия в Селидовской громаде Донецкой области, ранения получили три человека. Всего из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки травмированы семь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и и.о. начальника ОВА Игоря Мороза.