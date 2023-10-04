Донецкая область: россияне ударили из С-300 по предприятию в Вишневом, за сутки ранили семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Войска рф за прошедшие сутки ударили из комплекса С-300 по территории предприятия в Селидовской громаде Донецкой области, ранения получили три человека. Всего из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки травмированы семь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и и.о. начальника ОВА Игоря Мороза.
Детали
Как сообщили в прокуратуре, 3 октября, около 18:50, российская армия наносила удар, вероятно, из зенитно-ракетного комплекса С-300 по пгт Вишневое Селидовской ТГ. Попали по территории одного из частных предприятий.
На момент атаки в помещении находились рабочие, которые только что заступили в ночную смену. Двое мужчин 27 и 33 лет и 37-летняя женщина получили телесные повреждения. Их срочно госпитализировали в городскую больницу.
Отмечается, что почти половина здания цеха разрушена до основания. Изуродованы и повреждены автомобили, грузовые прицепы, кровля и ворота гаражей.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
В целом, по данным и.о. начальника Донецкой ОВА Игоря Мороза, за 3 октября россияне ранили 7 жителей Донетчины: 3 в Ильиновке и Вишневом, 1 в Авдеевке.
С 24 февраля 2022 года, как сообщается, россияне убили 1729 мирных жителей Донетчины, ранили еще 4205.
Добавим
2 октября российские войска ранили пять человек в Донецкой области.