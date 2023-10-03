росіяни поранили ще п'ятьох жителів Донеччини - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу поранили п'ятьох людей у Донецькій області, повідомив у вівторок в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
"За 2 жовтня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 2 в Новоукраїнці, 1 у Трудовому, Авдіївці і Єлизаветівці", - написав Мороз у Telegram.
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, як повідомляється, росіяни вбили 1729 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4198.
Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.