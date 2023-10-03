россияне ранили еще пятерых жителей Донецкой области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки ранили пять человек в Донецкой области, сообщил во вторник и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, пишет УНН.
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"За 2 октября россияне ранили 5 жителей Донецкой области: 2 в Новоукраинке, 1 в Трудовом, Авдеевке и Елизаветовке", - написал Мороз в Telegram.
Дополнение
С 24 февраля 2022 года, как сообщается, россияне убили 1729 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4198.
Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.