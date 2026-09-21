Донателла Версаче розпочинає співпрацю з ритейлером REVOLVE, орієнтованим на "покоління Z"

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Модний онлайн-ритейлер REVOLVE (RVLV.N), акції якого котируються на Нью-Йоркській біржі, оголосив про партнерство з Донателлою Версаче. Компанія має намір надати колишній головній креативній директорці бренду Versace "цілком нову платформу та свободу для створення чогось із нуля", передає УНН із посиланням на Reuters.

Маючи обсяг продажів у 1,2 мільярда євро (1,4 мільярда доларів) минулого року, REVOLVE позиціонує себе як "модний ритейлер нового покоління для міленіалів та представників покоління Z", пропонуючи через свій вебсайт і мобільні додатки "широкий, але ретельно відібраний асортимент одягу, взуття, аксесуарів, а також товарів для краси та дому".

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"Поєднуючи творчий авторитет Донателли з технологіями, інфраструктурою та глобальним охопленням REVOLVE, ми отримуємо можливість створити щось справді унікальне — і будувати це на довгострокову перспективу", — зазначив у дописі в Instagram Майк Караніколас, співзасновник і співгенеральний директор REVOLVE Group.

Донателла Версаче (71 рік) залишила посаду креативної директорки бренду, заснованого її братом, у березні 2025 року — незадовго до того, як компанію Versace придбала група Prada.

Після цього вона обійняла посаду головної амбасадорки бренду.

Представник Prada відмовився коментувати новину про це партнерство.