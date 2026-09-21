Донателла Версаче розпочинає співпрацю з ритейлером REVOLVE, орієнтованим на "покоління Z"

$44.670.0151.200.04
ukenru
14:49 • 1584 перегляди
Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобільPhotoVideo
13:43 • 10912 перегляди
"Дуже поганий знак" - Гончаренко заявив, що знайшов у своїй машині "прослушку"Video
12:51 • 19588 перегляди
Ліга націй: Угорщина-Україна - старт збірної на турніріPhotoVideo
10:40 • 19196 перегляди
Ціни на нафту впали до 11-денного мінімуму - що сприяло
21 вересня, 08:00 • 32261 перегляди
У ВАКС розпочався процес у справі ексголови Хмельницької МСЕК КрупиPhoto
21 вересня, 05:18 • 34824 перегляди
рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили
21 вересня, 04:58 • 41067 перегляди
"єдина росія" ймовірно знову отримає конституційну більшість у держдумі: що це означатиме для партії путіна
21 вересня, 04:49 • 36992 перегляди
Армія рф не змогла закріпитися біля Добропілля попри найвищий темп атак на фронті – ISW
21 вересня, 04:41 • 26449 перегляди
Українці готуються до найважчої воєнної зими через загрозу тривалих відключень світла, тепла і води – Bloomberg
21 вересня, 03:35 • 30462 перегляди
Чому блокаду Чорного моря порівнюють із блокуванням Ормузької протоки та чим це загрожує світу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3.3м/с
92%
745мм
Популярнi новини
Син Сінді Кроуфорд помер у 27 роківVideo21 вересня, 05:34 • 19959 перегляди
Одещина зазнала атаки рф: горіли склади мережі супермаркетів, Румунія піднімала винищувачіPhotoVideo21 вересня, 06:13 • 30845 перегляди
Три переноси за тиждень: хто гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?21 вересня, 08:52 • 34945 перегляди
До 16 годин очікування: десятки потягів курсують із затримками на тлі атак рф09:00 • 19100 перегляди
Від балеток до Камасутри: у Парижі на аукціон виставили особисті речі Бріжит БардоPhoto09:56 • 17562 перегляди
Публікації
Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобільPhotoVideo14:49 • 1552 перегляди
Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни13:08 • 10845 перегляди
21 вересня — Міжнародний день миру: історія та значення свята13:03 • 10838 перегляди
Ліга націй: Угорщина-Україна - старт збірної на турніріPhotoVideo12:51 • 19582 перегляди
БЕБ декларує, що бізнесу важливі прозорість і чесність: авіалізинг може стати тестом для Бюро12:47 • 10134 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Хав'єр Мілей
Папа Франциск
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Запоріжжя
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Від балеток до Камасутри: у Парижі на аукціон виставили особисті речі Бріжит БардоPhoto09:56 • 17736 перегляди
Ед Ширан розплакався на сцені та перепросив після скандалу з Macklemore21 вересня, 01:05 • 49171 перегляди
Гвінет Пелтроу розповіла, як їм із Крісом Мартіном вдалося залишитися сім'єю після розлученняPhoto21 вересня, 00:06 • 49388 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі влаштували рідкісний спільний вихід на вечірці Махоумса20 вересня, 23:06 • 52218 перегляди
Крістін Тейлор розповіла, як у 90-х її пограбували під дулом пістолета20 вересня, 22:05 • 49514 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
MIM-104 Patriot
Опалення
Техніка

Донателла Версаче розпочинає співпрацю з ритейлером REVOLVE, орієнтованим на "покоління Z"

Київ • УНН

 • 558 перегляди

REVOLVE оголосив партнерство з Донателлою Версаче, запропонувавши їй платформу для створення нового проєкту. Вона залишила Versace у березні 2025 року.

Донателла Версаче розпочинає співпрацю з ритейлером REVOLVE, орієнтованим на "покоління Z"
REUTERS/Jack Taylor

Модний онлайн-ритейлер REVOLVE (RVLV.N), акції якого котируються на Нью-Йоркській біржі, оголосив про партнерство з Донателлою Версаче. Компанія має намір надати колишній головній креативній директорці бренду Versace "цілком нову платформу та свободу для створення чогось із нуля", передає УНН із посиланням на Reuters.

Маючи обсяг продажів у 1,2 мільярда євро (1,4 мільярда доларів) минулого року, REVOLVE позиціонує себе як "модний ритейлер нового покоління для міленіалів та представників покоління Z", пропонуючи через свій вебсайт і мобільні додатки "широкий, але ретельно відібраний асортимент одягу, взуття, аксесуарів, а також товарів для краси та дому".

Модні перестановки: Донателла Версаче покидає пост у Versace, а Демна Гвасалія переходить до Gucci13.03.25, 22:52 • 19674 перегляди

"Поєднуючи творчий авторитет Донателли з технологіями, інфраструктурою та глобальним охопленням REVOLVE, ми отримуємо можливість створити щось справді унікальне — і будувати це на довгострокову перспективу", — зазначив у дописі в Instagram Майк Караніколас, співзасновник і співгенеральний директор REVOLVE Group.

Донателла Версаче (71 рік) залишила посаду креативної директорки бренду, заснованого її братом, у березні 2025 року — незадовго до того, як компанію Versace придбала група Prada.

Після цього вона обійняла посаду головної амбасадорки бренду.

Представник Prada відмовився коментувати новину про це партнерство.

Антоніна Туманова

КультураСвіт
Reuters