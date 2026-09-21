Донателла Версаче начинает сотрудничество с ритейлером REVOLVE, ориентированным на «поколение Z»

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Модный онлайн-ритейлер REVOLVE (RVLV.N), акции которого котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, объявил о партнерстве с Донателлой Версаче. Компания намерена предоставить бывшему главному креативному директору бренда Versace «совершенно новую платформу и свободу для создания чего-то с нуля», передает УНН со ссылкой на Reuters.

Имея объем продаж в 1,2 миллиарда евро (1,4 миллиарда долларов) в прошлом году, REVOLVE позиционирует себя как «модный ритейлер нового поколения для миллениалов и представителей поколения Z», предлагающий через свой веб-сайт и мобильные приложения «широкий, но тщательно отобранный ассортимент одежды, обуви, аксессуаров, а также товаров для красоты и дома».

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«Сочетая творческий авторитет Донателлы с технологиями, инфраструктурой и глобальным охватом REVOLVE, мы получаем возможность создать что-то действительно уникальное — и строить это в долгосрочной перспективе», — отметил в публикации в Instagram Майк Караниколас, сооснователь и содиректор REVOLVE Group.

Донателла Версаче (71 год) оставила должность креативного директора бренда, основанного ее братом, в марте 2025 года — незадолго до того, как компанию Versace приобрела группа Prada.

После этого она заняла должность главного амбассадора бренда.

Представитель Prada отказался комментировать новость об этом партнерстве.