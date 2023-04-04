Дональд Трамп висловився проти трансляції суду на телебаченні

Деталі

У понеділок Адвокати Дональда Трампа закликали суддю заборонити запис відео, знімання фото та радіотрансляцію звинувачення.У листі до суду вони виступили проти трансляції судового процесу. Вказавши за причину те, що це "поглибить і без того майже циркову атмосферу навколо цієї справи", а також "зменшить як гідність, так і пристойність — і процедури розгляду, і зали суду".

У офісі окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга заявили, що залишать це питання на розсуд судді. При цьому зазначивши, що Мерчан дозволив минулого року зробити обмежену кількість фотографій під час процесу у справі компанії Trump Organization, визнаної винною у податковому шахрайстві.

Доповнення

Дональд Трамп прилетів до Нью-Йорку, де повинен постати перед судом. Літак колишнього президента США приземлився у нью-йоркському аеропорту Ла Ґвардія.

4 квітня, у вівторок, на суді Трамп вперше постане перед суддею у справі, також йому висунуть звинувачення, які досі публічно не розголошували.