Дональд Трамп высказался против трансляции суда на телевидении

Детали

В понедельник Адвокаты Дональда Трампа призвали судью запретить запись видео, съемку фото и радиотрансляцию обвинения. В письме суду они выступили против трансляции судебного процесса. Указав в качестве причины то, что это "углубит и без того почти цирковую атмосферу вокруг этого дела", а также "уменьшит как достоинство, так и приличие — и процедуры разбирательства, и зала суда".

В офисе окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга заявили, что оставят этот вопрос на усмотрение судьи. При этом отметив, что Мерчан разрешил в прошлом году сделать ограниченное количество фотографий во время процесса по делу компании Trump Organization, признанной виновной в налоговом мошенничестве.

Дополнение

Дональд Трамп прилетел в Нью-Йорк, где должен предстать перед судом. Самолет бывшего президента США приземлился в нью-йоркском аэропорту Ла Гвардия.

4 апреля, во вторник, на суде Трамп впервые предстанет перед судьей по делу, также ему выдвинут обвинения, которые до сих пор публично не разглашали.