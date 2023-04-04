Дональд Трамп высказался против трансляции суда на телевидении
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Дональд Трамп против того, чтобы судебный процесс с участием него транслировали на телевидении. Окружной прокурор Манхэттена, и Дональд Трамп планируют провести пресс-конференцию после того, как бывшему президенту будет предъявлено обвинение в суде, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
В понедельник Адвокаты Дональда Трампа призвали судью запретить запись видео, съемку фото и радиотрансляцию обвинения. В письме суду они выступили против трансляции судебного процесса. Указав в качестве причины то, что это "углубит и без того почти цирковую атмосферу вокруг этого дела", а также "уменьшит как достоинство, так и приличие — и процедуры разбирательства, и зала суда".
В офисе окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга заявили, что оставят этот вопрос на усмотрение судьи. При этом отметив, что Мерчан разрешил в прошлом году сделать ограниченное количество фотографий во время процесса по делу компании Trump Organization, признанной виновной в налоговом мошенничестве.
Дополнение
Дональд Трамп прилетел в Нью-Йорк, где должен предстать перед судом. Самолет бывшего президента США приземлился в нью-йоркском аэропорту Ла Гвардия.
4 апреля, во вторник, на суде Трамп впервые предстанет перед судьей по делу, также ему выдвинут обвинения, которые до сих пор публично не разглашали.