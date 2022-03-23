Домагаємося правди на полі бою: Зеленський заявив, що росія 24 лютого перекреслила значення слова діалог

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 71885 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 86021 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 89826 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 94465 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 104352 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 156543 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 72485 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 154831 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110691 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69717 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.9м/с
55%
Популярнi новини

Цього тижня: Зеленський анонсував зустрічі щодо безпекового контингенту

14 квітня, 18:41 • 4070 перегляди

Телескоп Вебба вперше зафіксував зірку, яка "ковтає" планету: несподіваний фінал

14 квітня, 18:47 • 6228 перегляди

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 4550 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

22:56 • 10270 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 5762 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 71887 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 156545 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 178555 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 154831 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 265669 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97933 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 100380 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44823 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 48129 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62675 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Домагаємося правди на полі бою: Зеленський заявив, що росія 24 лютого перекреслила значення слова діалог

Київ • УНН

 • 72629 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія своїм повномасштабним вторгненням в Україну, перекреслила значення слова діалог. Тепер правди потрібно домагатися на полі бою. Про це він сказав під час звернення до парламенту Франції, передає кореспондент УНН.

Домагаємося правди на полі бою: Зеленський заявив, що росія 24 лютого перекреслила значення слова діалог

Цитата

"У 2019 році, коли я прийшов на пост президента вже існував формат для переговорів з рф, це був нормандський формат, формат переговорів, які повинні були закінчити війну на Донбасі, війну на сході України, яка триває вже 8 років. В нормандському форматі брали участь чотири держави: Україна, росія, Німеччина, Франція. Чотири, але через них був представлений увесь світ, усі позиції", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що хтось підтримував, хтось намагався затягувати процес, а хтось хотів все зірвати.

"Але здавалося важливим, що світ був присутній завжди за тим нормандським столом – столом миру. І коли переговори давали результат, коли нам вдалося звільнити людей з полону, коли ми змогли погодити деякі рішення в грудні 2019 року - це був як ковток свіжого повітря, як проблиск надії на те, що розмови з росією можуть допомогти, що керівництво росії можна переконати словами, що москва обрала мир. Але настало 24 лютого, день який перекреслив усі зусилля, всіх нас.

Перекреслив значення слова діалог, перекреслив європейський досвід відносин росії, перекреслив десятиліття історії Європи, все це було розбомблено російськими військовими… Правда не знайшлася в кабінетах, тому зараз її доводиться шукати і виборювати на полі бою", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що в українців залишилися цілі, єдність та рішучість.

"Тож, що тепер, що у нас залишилося? Наші цінності, єдність і рішучість захищати нашу свободу, спільну свободу, одну для Парижа та Києва, для Берліна і Варшави, для Мадрида і Рима, для Брюсселя та Братислави. Ковтки свіжого повітря вже точно не допоможуть. Є сенс в тому, щоб діяти разом, щоб тиснути разом, щоб спонукати росію шукати мир. Пані та панове, французький народе, 24 лютого український народ об'єднався, у нас сьогодні вже немає правих і лівих… ", - розповів Президент.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 15,6 тис. осіб, понад 500 танків, понад 100 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.03
Bitcoin
$85,379.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,244.67
Ethereum
$1,639.35