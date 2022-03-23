Домагаємося правди на полі бою: Зеленський заявив, що росія 24 лютого перекреслила значення слова діалог

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"У 2019 році, коли я прийшов на пост президента вже існував формат для переговорів з рф, це був нормандський формат, формат переговорів, які повинні були закінчити війну на Донбасі, війну на сході України, яка триває вже 8 років. В нормандському форматі брали участь чотири держави: Україна, росія, Німеччина, Франція. Чотири, але через них був представлений увесь світ, усі позиції", - сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що хтось підтримував, хтось намагався затягувати процес, а хтось хотів все зірвати.

"Але здавалося важливим, що світ був присутній завжди за тим нормандським столом – столом миру. І коли переговори давали результат, коли нам вдалося звільнити людей з полону, коли ми змогли погодити деякі рішення в грудні 2019 року - це був як ковток свіжого повітря, як проблиск надії на те, що розмови з росією можуть допомогти, що керівництво росії можна переконати словами, що москва обрала мир. Але настало 24 лютого, день який перекреслив усі зусилля, всіх нас.

Перекреслив значення слова діалог, перекреслив європейський досвід відносин росії, перекреслив десятиліття історії Європи, все це було розбомблено російськими військовими… Правда не знайшлася в кабінетах, тому зараз її доводиться шукати і виборювати на полі бою", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що в українців залишилися цілі, єдність та рішучість.

"Тож, що тепер, що у нас залишилося? Наші цінності, єдність і рішучість захищати нашу свободу, спільну свободу, одну для Парижа та Києва, для Берліна і Варшави, для Мадрида і Рима, для Брюсселя та Братислави. Ковтки свіжого повітря вже точно не допоможуть. Є сенс в тому, щоб діяти разом, щоб тиснути разом, щоб спонукати росію шукати мир. Пані та панове, французький народе, 24 лютого український народ об'єднався, у нас сьогодні вже немає правих і лівих… ", - розповів Президент.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 15,6 тис. осіб, понад 500 танків, понад 100 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.