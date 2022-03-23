Добиваемся правды на поле боя: Зеленский заявил, что россия 24 февраля перечеркнула значение слова диалог

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"В 2019 году, когда я пришел на пост президента уже существовал формат для переговоров с рф, это был нормандский формат, формат переговоров, которые должны были закончить войну на Донбассе, войну на востоке Украины, которая длится уже 8 лет. В нормандском формате участвовали четыре государства: Украина, россия, Германия, Франция. Четыре, но через них был представлен весь мир, все позиции", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что кто-то поддерживал, кто-то пытался затягивать процесс, а кто-то хотел все сорвать.

"Но казалось важным, что мир присутствовал всегда за тем нормандским столом - столом мира. И когда переговоры давали результат, когда нам удалось освободить людей из плена, когда мы смогли согласовать некоторые решения в декабре 2019 года - это был как глоток свежего воздуха, как проблеск надежды на то, что переговоры с россией могут помочь, что руководство россии можно убедить словами, что москва выбрала мир. Но наступило 24 февраля, день который перечеркнул все усилия, всех нас.

Перечеркнул значение слова диалог, перечеркнул европейский опыт отношений россии, перечеркнул десятилетия истории Европы, все это было разбомблено российскими военными... Правда не нашлась в кабинетах, поэтому сейчас ее приходится искать и бороться на поле боя", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у украинцев остались цели, единство и решительность.

"Итак, что теперь, что у нас осталось? Наши ценности, единство и решимость защищать нашу свободу, общую свободу, одну для Парижа и Киева, для Берлина и Варшавы, для Мадрида и Рима, для Брюсселя и Братиславы. Глотки свежего воздуха уж точно не помогут. Есть смысл в том, чтобы действовать вместе, чтобы давить вместе, чтобы побудить россию искать мир. Дамы и господа, французский народ, 24 февраля украинский народ объединился, у нас сегодня уже нет правых и левых... ",- рассказал Президент.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине составили уже около 15,6 тыс. человек, более 500 танков, свыше 100 самолетов и сотен единиц другой военной техники.