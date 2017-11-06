Долю Пучдемона повинен вирішити бельгійський суд

К.Пучдемон, який опинився в бельгійській поліції після того, як Іспанія видала європейський ордер на його арешт за заколот і розтрату державних коштів, не може покинути Бельгію без згоди судді.

"Наступним кроком в розгляді є поява п'яти обвинувачених перед судом (Chambre du Conseil) протягом наступних 15 днів", - йдеться в заяві прокурорів.

Згідно із законодавством, після отримання європейського ордера на арешт країна, в яку він надыйшов, повинна заарештувати і повернути підозрюваного в країну, яка робить запит на ордер. На це дається максимум 60 днів.

Нагадаємо, 5 листопада К.Пучдемон і екс-міністри Каталонії прийшли у відділення поліції в Брюсселі. Пізніше бельгійський суд не побачив причини тримати їх під вартою і звільнив на поруки.