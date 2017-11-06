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Долю Пучдемона повинен вирішити бельгійський суд

Долю Пучдемона повинен вирішити бельгійський суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон разом з чотирма іншими каталонськими чиновниками, які здалися владі Бельгії напередодні і були звільнені на поруки, повинні з'явитися до бельгійського суду протягом 15 днів. Про це в понеділок повідомили бельгійські прокурори, передає УНН з посиланням на EURACTIV.

К.Пучдемон, який опинився в бельгійській поліції після того, як Іспанія видала європейський ордер на його арешт за заколот і розтрату державних коштів, не може покинути Бельгію без згоди судді.

"Наступним кроком в розгляді є поява п'яти обвинувачених перед судом (Chambre du Conseil) протягом наступних 15 днів", - йдеться в заяві прокурорів.

Згідно із законодавством, після отримання європейського ордера на арешт країна, в яку він надыйшов, повинна заарештувати і повернути підозрюваного в країну, яка робить запит на ордер. На це дається максимум 60 днів.

Нагадаємо, 5 листопада К.Пучдемон і екс-міністри Каталонії прийшли у відділення поліції в Брюсселі. Пізніше бельгійський суд не побачив причини тримати їх під вартою і звільнив на поруки.

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