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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 39256 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 106803 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100006 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102973 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102572 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 84322 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 102844 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101716 просмотра

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Судьбу Пучдемона должен решить бельгийский суд

Судьбу Пучдемона должен решить бельгийский суд

Киев  •  УНН

 • 7691 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон вместе с четырьмя другими каталонскими чиновниками, которые сдались властям Бельгии накануне и были освобождены на поруки, должны появиться в бельгийский суд в течение 15 дней. Об этом в понедельник сообщили бельгийские прокуроры, передает УНН со ссылкой на EURACTIV.

К.Пучдемон, который оказался в бельгийской полиции после того, как Испания выдала европейский ордер на его арест за мятеж и растрату государственных средств, не может покинуть Бельгию без согласия судьи.

"Следующим шагом в разбирательстве является появление пяти обвиняемых перед судом (Chambre du Conseil) в течение следующих 15 дней", - говорится в заявлении прокуроров.

Согласно законодательству, после получения европейского ордера на арест страна, в которою он поступил, должна арестовать и вернуть подозреваемого в страну, которая запрашивает ордер. На это дается максимум 60 дней.

Напомним, 5 ноября К.Пучдемон и экс-министры Каталонии явились в отделение полиции в Брюсселе. Позже бельгийский суд не увидел причины держать их под стражей и освободил на поруки.

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