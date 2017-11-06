Судьбу Пучдемона должен решить бельгийский суд

К.Пучдемон, который оказался в бельгийской полиции после того, как Испания выдала европейский ордер на его арест за мятеж и растрату государственных средств, не может покинуть Бельгию без согласия судьи.

"Следующим шагом в разбирательстве является появление пяти обвиняемых перед судом (Chambre du Conseil) в течение следующих 15 дней", - говорится в заявлении прокуроров.

Согласно законодательству, после получения европейского ордера на арест страна, в которою он поступил, должна арестовать и вернуть подозреваемого в страну, которая запрашивает ордер. На это дается максимум 60 дней.

Напомним, 5 ноября К.Пучдемон и экс-министры Каталонии явились в отделение полиции в Брюсселе. Позже бельгийский суд не увидел причины держать их под стражей и освободил на поруки.