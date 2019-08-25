Додон хоче зустрітися із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент Республіки Молдова Ігор Додон хоче найближчим часом зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це молдавський лідер заявив в привітанні з нагоди Дня Незалежності України, повідомляє УНН.
“Це свято (День Незалежності України — ред.) надає мені приємну можливість відзначити, що для Республіки Молдова найважливішим пріоритетом був і залишається поступальний розвиток добросусідських, дружніх відносин з Україною за різними напрямками, заснованим на конструктивному і взаємовигідному партнерстві і довірі”, — заявив Додон.
Він також підкреслив, що Молдова підтримує територіальну цілісність України.
“Хочу підкреслити, що Республіка Молдова завжди підтримувала, підтримує і в подальшому буде підтримувати територіальну цілісність України в її міжнародно-визнаних кордонах.
Розраховую на проведення найближчим часом двосторонньої зустрічі, на якій ми могли б обговорити весь спектр питань, що стосуються молдавсько-українських відносин”, - заявив Додон.
Нагадаємо, в Молдові з візитом перебував міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Він відвідав територію Придністров’я і заявив, що Росія не розглядає питання виведення звідти своїх військ.