Дочка кубинського лідера Р.Кастро не претендуватиме на посаду глави держави
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Дочка Рауля Кастро Маріела Кастро заявила про те, що не претендуватиме на пост глави держави, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Кандидатами є кубинські чоловіки і жінки. Я не кажу „ми“, тому що я ніколи не буду висувати свою кандидатуру на таку відповідальну посаду”, — сказала вона.
Батько Маріели неодноразово згадував, що планує піти зі своєї посади після закінчення п’ятирічного терміну.