Дочь кубинского лидера Р.Кастро не будет претендовать на пост главы государства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Дочь Рауля Кастро Мариэла Кастро заявила о том, что не будет претендовать на пост главы государства, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Кандидатами являются кубинские мужчины и женщины. Я не говорю „мы“, потому что я никогда не буду выдвигать свою кандидатуру на такую ответственную должность”, — сказала она.
Отец Мариэлы неоднократно упоминал, что планирует уйти со своего поста после окончания пятилетнего срока.