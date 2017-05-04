Дочь кубинского лидера Р.Кастро не будет претендовать на пост главы государства

“Кандидатами являются кубинские мужчины и женщины. Я не говорю „мы“, потому что я никогда не буду выдвигать свою кандидатуру на такую ​​ответственную должность”, — сказала она.

Отец Мариэлы неоднократно упоминал, что планирует уйти со своего поста после окончания пятилетнего срока.