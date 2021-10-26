Добкін вважає, що Кернеса відправили до "Шаріте" з "квитком в один кінець" і обіцяє докопатися до істини

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“Я скажу вам так, те, що Кернес не повернеться, люди, які говорили, що з ним спілкуються, знали чудово. Справа в тому, що буквально через два дні після того, як Геннадій Кернес відбув у Шаріте, усіх його людей з першої частини списку "Блок Кернеса" замінили на людей Авакова, Фукса та нинішнього виконувача обов'язків міського голови міста Харкова", - прокоментував він.

Він вважає, що якби вони знали, що Кернес повернеться — не посміли цього зробити.

“Бо Геннадій Адольфович мав дуже суворий характер. Він би їм цього не пробачив. Тому відправляли його з квитком в один кінець, я сім'ю не беру до уваги, залишаю лише тих, хто брався озвучувати спілкування з Кернесом. Вони реально знали про його стан”, – пояснив політик.

Добкін додає, що сподівається дістати всі документи, які супроводжували отримання електронного підпису Геннадія Кернеса, який надалі низка осіб використала для отримання посад.

“Я знайду папери та знайду їхню природу походження, за якими від його імені висували людей на конкретні посади за його відсутності. І тоді ми розмотаємо цей клубок повністю. Чому він не розмотаний сьогодні? Усі банально просто. Довгий час поліція на Харківщині працювала над тим, щоб це приховати”, — резюмував він.

Контекст

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Востаннє його бачили на публіці у серпні. Невдовзі після звістки про смерть Кернеса з'явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якому Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера.

За однією з версій, підпис підроблено і зроблено вже після смерті Геннадія Кернеса.

Нового мера Харкова жителі міста обиратимуть 31 жовтня. Політологи прогнозують два тури виборів, де, ймовірно, зустрінуться Михайло Добкін та Ігор Терехов.