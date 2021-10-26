Добкин считает, что Кернеса отправили в “Шарите” с "билетом в один конец" и обещает докопаться до истины

Цитата:

“Я скажу вам так, то, что Кернес не вернется, люди, которые говорили, что с ним общаются, знали прекрасно. Дело в том, что буквально через два дня после того, как Геннадий Кернес отбыл в Шарите, всех его людей из первой части списка "Блок Кернеса“ заменили на людей Авакова, Фукса и нынешнего исполняющего обязанности городского головы города Харькова”, — прокомментировал он.

Он считает, что, если бы они знали, что Кернес вернется — не посмели этого сделать.

“Потому что Геннадий Адольфович обладал очень суровым характером. Он бы им этого не простил. Поэтому отправляли его с билетом в один конец, я семью не беру в счет, оставляю только тех, кто брался озвучивать общение с Кернесом. Они реально знали о его состоянии”, — пояснил политик.

Добкин добавляет, что надеется достать все документы, которые сопутствовали получению электронной подписи Геннадия Кернеса, которую в дальнейшем ряд лиц использовали для получения должностей.

“Я найду бумаги и найду их природу происхождения, по которым от его имени выдвигали людей на конкретные должности в его отсутствие. И тогда мы размотаем этот клубок полностью. Почему он не размотан сегодня? Все банально просто. Длительное время полиция в Харьковской области работала над тем, чтобы это скрыть”, — резюмировал он.

Контекст

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра.

По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.

Нового мэра Харькова жители города будут избирать 31 октября. Политологи прогнозируют два тура выборов, где, вероятно, встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.