Добкін-молодший задекларував 4 млн грн дивідендів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Народний депутат України Дмитро Добкін задекларував дивіденди на суму 4 млн грн. Відповідні дані вказані у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передає УНН.
Ці дивіденди Дмитро Добкін, як зазначається, отримав від ПВНЗІФ "Титул".
Зокрема, у жовтні цього року нардеп також вказав 2,8 млн грн дивідендів.
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У своїй щорічній електронній декларації за 2017 рік Дмитро Добкін показав, що має інвестиційні сертифікати у Пайовому венчурному недиверсифікованому закритому інвестиційному фонді "Титул" (не є юридичною особою), номінальна вартість яких становить 19 млн 578 тис. грн.
Як повідомляв УНН, у 2016 році нардеп Михайло Добкін задекларував ключки для гольфа та 10 млн гривень подарунку від батька.