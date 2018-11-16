Добкин-младший задекларировал 4 млн грн дивидендов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Народный депутат Украины Дмитрий Добкин задекларировал дивиденды на сумму 4 млн грн. Соответствующие данные указаны в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает УНН.
Эти дивиденды Дмитрий Добкин, как отмечается, получил от ПВНЗИФ "Титул".
В частности, в октябре этого года нардеп также указал 2,8 млн грн дивидендов.
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В своей ежегодной электронной декларации за 2017 год Дмитрий Добкин показал, что имеет инвестиционные сертификаты в паевом венчурном недиверсифицированном закрытом инвестиционном фонде "Титул" (не является юридическим лицом), номинальная стоимость которых составляет 19 млн 578 тыс. грн.
Как сообщал УНН, в 2016 году нардеп Михаил Добкин задекларировал клюшки для гольфа и 10 млн гривен подарка от отца.