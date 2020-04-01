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До України прибула партія тестів на коронавірус, якої вистачить на 100 тис. досліджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. До України з Китаю прибула партія тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції, якої вистачить на 100 тисяч пацієнтів, респіратори, окуляри та костюми біологічного захисту. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.

"Вчора до "Борисполя" прибув черговий літак з Китаю, який доставив нам нову партію тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції. Кількість тестів, яка дозволить провести дослідження - близько 100 тисячам пацієнтам. Також у вантажі були захисні окуляри та щитки, респіратори, костюми біологічного захисту. Весь товар вже розподілений та роз’їхався по структурним підрозділам охорони здоров’я і найближчим часом будуть передані в підмогу нашим медичним працівникам", - зазначив він.

Нагадаємо, з Південної Кореї в Україну прибуло 100 тисяч ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу.

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