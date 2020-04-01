До України прибула партія тестів на коронавірус, якої вистачить на 100 тис. досліджень

"Вчора до "Борисполя" прибув черговий літак з Китаю, який доставив нам нову партію тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції. Кількість тестів, яка дозволить провести дослідження - близько 100 тисячам пацієнтам. Також у вантажі були захисні окуляри та щитки, респіратори, костюми біологічного захисту. Весь товар вже розподілений та роз’їхався по структурним підрозділам охорони здоров’я і найближчим часом будуть передані в підмогу нашим медичним працівникам", - зазначив він.

Нагадаємо, з Південної Кореї в Україну прибуло 100 тисяч ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу.