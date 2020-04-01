В Украину прибыла партия тестов на коронавирус, которой хватит на 100 тыс. исследований
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украину из Китая прибыла партия тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которой хватит на 100 тысяч пациентов, респираторы, очки и костюмы биологической защиты. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
"Вчера в "Борисполь" прибыл очередной самолет из Китая, который доставил нам новую партию тестов для проведения полимеразной цепной реакции. Количество тестов, которое позволит провести исследования - около 100 тысячам пациентам. Также в грузе были защитные очки и щитки, респираторы, костюмы биологического защиты. Весь товар уже распределен и разъехался по структурным подразделениям здравоохранения и в ближайшее время будут переданы в помощь нашим медицинским работникам", - отметил он.
Напомним, из Южной Кореи в Украину прибыло 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса.