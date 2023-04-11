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До України перед Великоднем продовжують повертатися українці

До України перед Великоднем продовжують повертатися українці

Київ • УНН

 • 747995 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. За статистикою Держприкордонслужби, минулої доби через західний кордон до України прибуло майже на чверть більше людей, ніж виїхало з країни, пише УНН.

Деталі

За добу 10 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 69 тисяч осіб та 15 тисяч транспортних засобів.

За даними прикордонників, з України минулої доби вибули 31 тисяча осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 38 тисяч осіб, 34 тисячі з них – наші співвітчизники.

Таким чином, до України прибуло на 22,6% більше людей, ніж виїхало з країни.

Нагадаємо

З квітня на західних кордонах України, зокрема українсько-польському, помітно збільшення кількості осіб, що слідують до України. Така активізація руху пов’язана з тим, що багато наших співвітчизників слідують в Україну напередодні Великодніх свят, вказують прикордонники.

Українські Національні Новини

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