В Украину перед Пасхой продолжают возвращаться украинцы

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. По статистике Госпогранслужбы, за прошедшие сутки через западную границу в Украину прибыло почти на четверть больше людей, чем выехало из страны, пишет УНН.

Детали

За сутки 10 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 69 тысяч человек и 15 тысяч транспортных средств.

По данным пограничников, из Украины за прошедшие сутки выбыли 31 тысяча человек. 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдову.

В Украину за минувшие сутки проследовали 38 тысяч человек, 34 тысячи из них – наши соотечественники.

Таким образом, в Украину прибыло на 22,6% больше людей, чем выехало из страны.

Напомним

С апреля на западных границах Украины, в частности украинско-польской, заметно увеличение количества лиц, следующих в Украину. Такая активизация движения связана с тем, что многие наши соотечественники следуют в Украину накануне Пасхальных праздников, указывают пограничники.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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