В Украину перед Пасхой продолжают возвращаться украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. По статистике Госпогранслужбы, за прошедшие сутки через западную границу в Украину прибыло почти на четверть больше людей, чем выехало из страны, пишет УНН.
Детали
За сутки 10 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 69 тысяч человек и 15 тысяч транспортных средств.
По данным пограничников, из Украины за прошедшие сутки выбыли 31 тысяча человек. 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдову.
В Украину за минувшие сутки проследовали 38 тысяч человек, 34 тысячи из них – наши соотечественники.
Таким образом, в Украину прибыло на 22,6% больше людей, чем выехало из страны.
Напомним
С апреля на западных границах Украины, в частности украинско-польской, заметно увеличение количества лиц, следующих в Украину. Такая активизация движения связана с тем, что многие наши соотечественники следуют в Украину накануне Пасхальных праздников, указывают пограничники.