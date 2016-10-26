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До шкільних канікул між Києвом та Ворохтою курсуватиме додатковий потяг

До шкільних канікул між Києвом та Ворохтою курсуватиме додатковий потяг

Київ • УНН

 • 7278 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Додатковий потяг Київ — Івано-Франківськ — Ворохта призначили до осінніх шкільних канікул. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

До осінніх шкільних канікул Укрзалізниця призначила ще один додатковий поїзд № 217/218 Київ — Івано-Франківськ — Ворохта.
Додатковий поїзд № 217/218 відправиться у рейси з Києва до Ворохти 28 жовтня та 4 листопада, зворотно 29 жовтня та 6 листопада. Із Києва поїзд вирушатиме о 15:32 та прибуватиме у Ворохту наступного дня о 07:28. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 19:35 та прибуватиме до столиці наступного дня о 19:07. Поїзд робитиме зупинки на станціях Шепетівка, Львів, Івано-Франківськ та Яремче.

Таким чином, у період з 27 жовтня по 7 листопада вже призначено курсування 12 додаткових поїздів у популярних напрямках.

Як повідомляв УНН, до осінніх шкільних канікул призначили ще два додаткові поїзди.

Українські Національні Новини

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