На школьных каникулах между Киевом и Ворохтой будет курсировать дополнительный поезд

До осенних школьных каникул Укрзализныца назначила еще один дополнительный поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Ворохта.

Дополнительный поезд № 217/218 отправится в рейсы из Киева в Ворохту 28 октября и 4 ноября, обратно 29 октября и 6 ноября. Из Киева поезд будет отправляться в 15:32 и прибывать в Ворохту на следующий день в 7:28. В обратном направлении поезд будет отправляться 19:35 и прибывать в столицу на следующий день в 19:07. Поезд будет делать остановки на станциях Шепетовка, Львов, Ивано-Франковск и Яремче.

Таким образом, в период с 27 октября по 7 ноября уже назначено курсирование 12 дополнительных поездов в популярных направлениях.

Как сообщал УНН, на осенних школьных каникулах назначили еще два дополнительных поезда.