Не вистачає "гарматного м’яса": до російської армії долучаються в’язні, засуджені за кримінальні злочини – Данілов

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"російському мінвбивству не вистачає "гарматного м’яса". На росії запущений маховик прихованої мобілізації. Грошове забезпечення для контрактників збільшено до 4 тисяч доларів. Створюються так звані "добровольчі батальйони". І те, що стане однією з найганебніших сторінок війни, розв’язаної росією, – залучення до війни з Україною в’язнів, засуджених за кримінальними статтями", – зазначив Данілов.

Нагадаємо

Данілов заявив, що марно уявляти, якщо путіна не буде – щось буде змінено на користь нашої країни. росією керує 85 людей, майже кожен з них - путін.