До Польщі прибули перші високоточні крилаті ракети США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На авіабазу Кшесіни в Познані прибули перші одиниці американських високоточних крилатих ракет Jassm Extended Range класу "повітря-земля", передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
Як повідомляється, міністерство національної оборони країни підписало договір на купівлю сучасних американських ракет типу JASSM і JASSM-ER, які можуть здійснювати маневри на відстань до 1000 кілометрів і вражати цілі на землі.
Ракетами будуть оснащуватися винищувачі F-16, які знаходяться на базах в Познані та місті Ласку недалеко від Лодзі.
Як повідомив Держдепартамент США, який дав згоду на підписання контракту з Польщею, ця угода "зміцнить безпеку важливого союзника США в НАТО".
Як повідомляв УНН, військовий конвой США прибув до Польщі