В Польшу прибыли первые высокоточные крылатые ракеты США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. На авиабазу Кшесины в Познани прибыли первые единицы американских высокоточных крылатых ракет Jassm Extended Range класса "воздух-земля", передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Как сообщается, министерство национальной обороны страны подписало договор на покупку современных американских ракет типа JASSM и JASSM-ER, которые могут совершать маневры на расстояние до 1000 километров и поражать цели на земле.
Ракетами будут оснащаться истребители F-16, которые находятся на базах в Познани и городе Ласку недалеко от Лодзи.
Как сообщил Госдепартамент США, который дал согласие на подписание контракта с Польшей, это соглашение "укрепит безопасность важного союзника США в НАТО".
Как сообщал УНН, военный конвой США прибыл в Польшу.