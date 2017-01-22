В Польшу прибыли первые высокоточные крылатые ракеты США

Как сообщается, министерство национальной обороны страны подписало договор на покупку современных американских ракет типа JASSM и JASSM-ER, которые могут совершать маневры на расстояние до 1000 километров и поражать цели на земле.

Ракетами будут оснащаться истребители F-16, которые находятся на базах в Познани и городе Ласку недалеко от Лодзи.

Как сообщил Госдепартамент США, который дал согласие на подписание контракта с Польшей, это соглашение "укрепит безопасность важного союзника США в НАТО".

Как сообщал УНН, военный конвой США прибыл в Польшу.