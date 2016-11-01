До оперативного резерву ЗСУ зараховано понад 100 тис. резервістів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада УНН. До оперативного резерву бойових військових частин Збройних сил України зараховано понад 100 тисяч резервістів з бойовим досвідом. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник відділу впровадження служби в резерві мобілізаційного управління Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗСУ, полковник Михайло Щербина, передає УНН.
“Протягом 2015-2016 років організовано зарахування до оперативного резерву бойових військових частин понад 100 тисяч військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, які звільняються в запас і не виявили бажання укласти контракт на проходження військової служби у ЗС України”, - повідомив М.Щербина.
Полковник наголосив на тому, що з метою збереження потенціалу підготовлених військовослужбовців, які звільняються з військової служби за призовом під час мобілізації, внесено зміни до закону “Про військовий обов’язок і військову службу”, якими передбачено їх обов’язкове зарахування на особливий період до оперативного резерву першої черги.
Також він додав, що з початку року, відповідно до плану підготовки резервістів ЗС України у 2016 році, розпочато проведення циклу навчальних зборів з резервістами оперативного резерву бойових бригад.
М.Щербина проінформував, що такі масштабні навчальні збори з резервістами було проведено в десятьох бойових військових частинах з залученням до підготовки панад 10 тис. резервістів. Особливістю проведення цих зборів було залучення до кожної бригади понад тисячі резервістів одночасно. Завершенням зборів стало проведення бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою, в яких взяли участь підрозділи, екіпажі, сформовані як із діючих військовослужбовців, так і резервістів.
“Крім морального задоволення, по закінченню зборів резервісти одразу отримали грошові виплати в сумі від 1 000 до 1 500 грн, а в кінці року ще й винагороду від 1 600 до 3 100 грн в залежності від військового звання”, - сказав він.