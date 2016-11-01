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В оперативный резерв ВСУ зачислили более 100 тыс. резервистов

В оперативный резерв ВСУ зачислили более 100 тыс. резервистов

Киев • УНН

 • 12449 просмотра

КИЕВ. 1 ноября УНН. В оперативный резерв боевых воинских частей Вооруженных сил Украины зачислили более 100 тыс. резервистов с боевым опытом. Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ полковник Михаил Щербина, передает УНН.

"В течение 2015-2016 годов организовали зачисление в оперативный резерв боевых воинских частей более 100 тыс. военнослужащих военной службы по призыву по мобилизации, которые увольняются в запас и не изъявили желания заключить контракт на прохождение военной службы в ВС Украины", - сообщил М.Щербина.

Полковник отметил, что в целях сохранения потенциала подготовленных военнослужащих, увольняемых с военной службы по призыву по мобилизации, внесены изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", которыми предусмотрено их обязательное зачисление на особый период в оперативный резерв первой очереди.

Также он добавил, что с начала года в соответствии с планом подготовки резервистов ВС Украины в 2016 году, начали проведение цикла учебных сборов с резервистами оперативного резерва боевых бригад.

М.Щербина проинформировал, что такие масштабные военные сборы с резервистами были проведены в десяти боевых воинских частях с привлечением к подготовке более 10 тыс. резервистов. Особенностью проведения этих сборов было привлечение в каждую бригаду более тысячи резервистов одновременно. Завершением сборов стало проведение бригадных тактических учений с боевой стрельбой, в которых приняли участие подразделения, экипажи, сформированные как из действующих военнослужащих, так и резервистов.

"Кроме морального удовлетворения, после окончания сборов резервисты сразу получили денежные выплаты в сумме от 1 000 до 1 500 грн, а в конце года еще и вознаграждение от 1600 до 3100 грн в зависимости от воинского звания", - сказал он.

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