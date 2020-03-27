До охорони села на Рівненщині, де виявили інфікованих коронавірусом, залучили Нацгварію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У селі Тинне на Рівненщині проводять посилені заходи з протидії коронавірусу, до охорони залучили Нацгвардію. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Рівненької ОДА.
“Наразі у селі Тинне Сарненського району проводять посилені заходи з протидії поширення коронавірусу. Нагадаємо, усі 9 осіб, в яких виявили захворювання — мешканці цього населеного пункту”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще вчора, після отримання даних швидких тестів, на виїздах із села встановлено пости патрульної поліції спільно з ДСНС. До з’ясування обставин — заборонено залишати село. Рух габаритного транспорту пущено в обхід Тинного.
“У селі проводиться посилена інформаційна робота про важливість самоізоляції та негайного звернення до лікувального закладу у випадку появи симптомів захворювання. Працюємо в тому числі через лідерів громадської думки та релігійних громад. З’ясовуються усі контакти інфікованих коронавірусом, їх також самоізолюють”, — йдеться у повідомленні.
Також додається, що проблем із поставкою їжі немає.
“Також до охорони Сарненської ЦРЛ приступила поліцейські та Нацгвардія. Працівники ДСНС здійснюють санітарну обробку техніки при в’їзді у село Тинне”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, на Рівненщині заборонено залишати село Тинне через виявлених тут захворілих на коронавірус.