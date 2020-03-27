На Рівненщині заборонили залишати село через хворих на коронавірус - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Рівненщині заборонено залишати село Тинне через виявлених тут захворілих на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.
“Усі 8 осіб та померла жінка - мешканці села Тинне Сарнинського району. Вчора після отримання даних швидких тестів, на виїздах із села встановлено пости патрульної поліції спільно з ДСНС. Заборонено залишати село. Рух габаритного транспорту пущено в обхід. Посилено встановлюються всі зв’язки та контакти інфікованих з іншими”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляють у пресслужбі Рівненської ОДА, більшість інфікованих — це особи, які відвідували зібрання та богослужіння. Тому це сотні контактів, які будуть відстежувати. Мешканців Тинного закликають жорстко дотримуватися вимог самоізоляції.
Нагадаємо, у Рівненській області підтвердили дев’ять випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.