В Ровенской области запретили покидать село из-за больных на коронавирус - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Ровенской области запретили покидать село Тынное из-за обнаруженных здесь заболевших коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.
"Все 8 человек и умершая женщина - жители села Тынное Сарнинского района. Вчера после получения данных быстрых тестов, на выездах из села установлены посты патрульной полиции совместно с ГСЧС. Запрещено покидать село. Движение габаритного транспорта пущено в обход. Усиленно устанавливаются все связи и контакты инфицированных с другими", - сказано в сообщении.
Как сообщают в пресс-службе Ровенской ОГА, большинство инфицированных - это лица, которые посещали собрания и богослужения. Поэтому это сотни контактов, которые будут отслеживать. Жителей Тынного призывают жестко соблюдать требования самоизоляции.
Напомним, в Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.