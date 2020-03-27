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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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К охране села в Ровенской области, где обнаружили инфицированных коронавирусом, привлекли Нацгварию

К охране села в Ровенской области, где обнаружили инфицированных коронавирусом, привлекли Нацгварию

Киев  •  УНН

 • 11673 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В селе Тынное в Ровенской области проводят усиленные меры по противодействию коронавирусу, к охране привлекли Нацгвардию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Ровенской ОГА.

“Сейчас в селе Тынное Сарненского района проводят усиленные меры по противодействию распространения коронавируса. Напомним, все 9 человек, у которых обнаружили заболевания — жители этого населенного пункта”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще вчера, после получения данных быстрых тестов, на выездах из села установлены посты патрульной полиции совместно с ГСЧС. До выяснения обстоятельств — запрещено покидать деревню. Движение габаритного транспорта пущено в обход Тынного.

“В селе проводится усиленная информационная работа о важности самоизоляции и немедленного обращения в лечебное учреждение в случае появления симптомов заболевания. Работаем в том числе через лидеров общественного мнения и религиозных общин. Выясняются все контакты инфицированных коронавирусом, их также самоизолируют”, — говорится в сообщении.

Также добавляется, что проблем с поставкой еды нет.

“Также к охране Сарненской ЦРБ приступила полицейские и Нацгвардия. Работники ГСЧС осуществляют санитарную обработку техники при въезде в село Тынное”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, в Ровенской области запрещено покидать деревню Тынное из-за обнаруженных здесь заболевших коронавирусом.

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