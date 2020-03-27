К охране села в Ровенской области, где обнаружили инфицированных коронавирусом, привлекли Нацгварию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В селе Тынное в Ровенской области проводят усиленные меры по противодействию коронавирусу, к охране привлекли Нацгвардию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Ровенской ОГА.
“Сейчас в селе Тынное Сарненского района проводят усиленные меры по противодействию распространения коронавируса. Напомним, все 9 человек, у которых обнаружили заболевания — жители этого населенного пункта”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что еще вчера, после получения данных быстрых тестов, на выездах из села установлены посты патрульной полиции совместно с ГСЧС. До выяснения обстоятельств — запрещено покидать деревню. Движение габаритного транспорта пущено в обход Тынного.
“В селе проводится усиленная информационная работа о важности самоизоляции и немедленного обращения в лечебное учреждение в случае появления симптомов заболевания. Работаем в том числе через лидеров общественного мнения и религиозных общин. Выясняются все контакты инфицированных коронавирусом, их также самоизолируют”, — говорится в сообщении.
Также добавляется, что проблем с поставкой еды нет.
“Также к охране Сарненской ЦРБ приступила полицейские и Нацгвардия. Работники ГСЧС осуществляют санитарную обработку техники при въезде в село Тынное”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в Ровенской области запрещено покидать деревню Тынное из-за обнаруженных здесь заболевших коронавирусом.