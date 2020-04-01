До нардепа Лероса приїхали з СБУ: стала відома причина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Працівники Служби безпеки України прибули за адресою проживання народного депутата від “Слуги Народу” Гео Лероса, щоб вручити йому повістку для виклику на допит. Про це у Facebook повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
“Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України”, — зазначили в СБУ.
У Службі безпеки зазначили, що під час досудового слідства Головним слідчим управлінням СБ України народному депутату Гео Леросу та іншим особам направлено повістку про виклик на допит в якості свідка у кримінальному провадженні.
“1 квітня 2020 з метою вручення повістки співробітники СБ України прибули за місцем проживання Гео Лероса, однак він відмовився особисто отримати повістку про виклик та запропонував звернутися до його адвоката. Триває досудове слідство у кримінальному провадженні”, — йдеться в повідомленні.
Сам Лерос у соцмережі також повідомив про візит силовиків.
“Приїхало сбу за адресою мого проживання. Єрмак, коли мені чекати ДБР, і прокуратуру? І скажи нехай бахіли беруть”, — написав він, пізніше додавши, “кажуть приїхали додому повістки вручати, але вдома мене немає, я за молоком поїхав, адвокат поїхав до них”, — написав він.
Крім того, раніше сьогодні він оприлюднив світлину з-під стін САП.
Як повідомляв УНН, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що у неділю подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом — Денисом, розповсюджені нардепом від “Слуги Народу”, колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом, на яких, зі слів нардепа, очільник ОП через родича "барижить державними посадами".
Пізніше, спочатку САП відкрила провадження, а опісля — ДБР розпочало розслідування за фактом даної справи.