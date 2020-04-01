До нардепа Лероса приїхали з СБУ: стала відома причина

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Працівники Служби безпеки України прибули за адресою проживання народного депутата від “Слуги Народу” Гео Лероса, щоб вручити йому повістку для виклику на допит. Про це у Facebook повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.