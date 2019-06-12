До лікарів після отруєння у львівському ресторані звернулися 55 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. До лікарів після отруєння у львівському ресторані "Червона Рута" звернулися 55 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на спільноту у Facebook Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, 11 червня 2019 року в Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ЛОІКЛ) почали звертатись пацієнти, які вживали їжу в ресторані "Червона Рута" під час святкувань Причастя і Хрестин 9 червня, або просто прийшли в ресторан поїсти 9-10 червня 2019 року.
"Всього в заклади охорони здоров’я області за допомогою звернулось 55 осіб (6 дітей), з них 49 осіб госпіталізовано (6 дітей), 2 пацієнти (1 дитина) виписано зі стаціонару на вимогу", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, станом на 21:00 11 червня 2019 року в стаціонарі залишалося 47 осіб, з них 5 дітей.
Зазначається, що стан госпіталізованих пацієнтів середньої важкості, 6 осіб були оглянуті в ЛОІКЛ і від госпіталізації відмовились.
Нагадаємо, у Львові у ресторані "Червона Рута" сталося масове отруєння на весіллі.
Як повідомляв УНН, кількість постраждалих внаслідок отруєння на весіллі у львівському ресторані зросла до 47-ми, ресторан закрили.