К врачам после отравления в львовском ресторане обратились 55 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. К врачам после отравления в львовском ресторане "Червона Рута" обратились 55 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщество в Facebook Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Так, 11 июня 2019 в Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЛОИКЛ) начали обращаться пациенты, которые употребляли пищу в ресторане "Червона Рута" во время празднования Причастия и Крестин 9 июня, или просто пришли в ресторан поесть 9-10 июня 2019 года.
"Всего в учреждения здравоохранения области с помощью обратилось 55 человек (6 детей), из них 49 человек госпитализированы (6 детей), 2 пациента (1 ребенок) выписаны из стационара по требованию", - говорится в сообщении.
Таким образом, по состоянию на 21:00 11 июня 2019 года в стационаре оставалось 47 человек, из них 5 детей.
Отмечается, что состояние госпитализированных пациентов средней тяжести, 6 человек были осмотрены в ЛОИКЛ и от госпитализации отказались.
Напомним, во Львове в ресторане "Червона Рута" произошло массовое отравление на свадьбе.
Как сообщал УНН, число пострадавших в результате отравления на свадьбе во львовском ресторане возросло до 47-ми, ресторан закрыли.