К врачам после отравления в львовском ресторане обратились 55 человек

Так, 11 июня 2019 в Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЛОИКЛ) начали обращаться пациенты, которые употребляли пищу в ресторане "Червона Рута" во время празднования Причастия и Крестин 9 июня, или просто пришли в ресторан поесть 9-10 июня 2019 года.



"Всего в учреждения здравоохранения области с помощью обратилось 55 человек (6 детей), из них 49 человек госпитализированы (6 детей), 2 пациента (1 ребенок) выписаны из стационара по требованию", - говорится в сообщении.



Таким образом, по состоянию на 21:00 11 июня 2019 года в стационаре оставалось 47 человек, из них 5 детей.



Отмечается, что состояние госпитализированных пациентов средней тяжести, 6 человек были осмотрены в ЛОИКЛ и от госпитализации отказались.



Напомним, во Львове в ресторане "Червона Рута" произошло массовое отравление на свадьбе.



Как сообщал УНН, число пострадавших в результате отравления на свадьбе во львовском ресторане возросло до 47-ми, ресторан закрыли.



