До кінця серпня ми спостерігатимемо зростання вартості пального - експерт

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«Я не хочу називати якісь конкретні цифри, тому що вони можуть потім не справдитися. Але тенденцію я можу намалювати – запас подорожчання ще не використаний до кінця. І я вважаю, що кожен тиждень ми будемо бачити гривню-півтори "плюс". І межа в 60 гривень за літр вже не буде нам здаватися якоюсь за межею», - вважає Косянчук.

До кінця серпня, на думку експерта, щотижня будимо спостерігати зміну вартості пального на стелах.

За словами Косянчука, звісно, головна причина такої ситуації полягає у поверненні акцизів на пальне, а також вичерпанні в Україні запасів пального, завезеного до цього рішення. Але також він зауважив, що ціни на світових ринках нафтопродуктів також зростають, і це ще один фактор, що штовхає ціни на пальне вгору.

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Також УНН опитав громадян, що вони думають про подорожчання пального.