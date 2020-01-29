До кінця року у Києві планують відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським мостом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. До кінця року у Києві планують відкрити сполучення між лівим і правим берегом через Подільсько-Воскресенський міст. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу активно триває і до кінця цього року автосполучення ним (між лівим та правим берегами) відкриють", - зазначив мер Києва Віталій Кличко.
Як повідомили в КМДА, вже завершили процес монтажу верхніх тимчасових опор і починають новий етап – встановлення натяжних тросів, що забезпечуватимуть надійність конструкції мосту, розрахованого на автосполучення та лінію метро. Також Кличко зазначив, що проектна пропускна спроможність нового мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на добу.
"Сьогодні добова інтенсивність руху автотранспорту п’ятьма мостами через Дніпро у Києві складає близько 300 тис. авто. І в "часи пік" пропускна спроможність мостів перевищується майже у 3 рази", - зазначив Кличко.
За його словами, на мосту облаштують 6 смуг для автомобільного руху та 2 залізничні колії під майбутнє метро – на нижньому ярусі, прокладуть також і трубопровід.
"Місто в повному обсязі фінансує такий великий об’єкт. Близько 3 мільярдів гривень плануємо виділити в 2020-му", - підсумував мер Києва.
Як повідомлялося в УНН раніше, станом на жовтень 2019 року на Подільському мосту у Києві вже побудували майже 3 км траси метро, роботи по будівництву не будуть припинятися.