До конца года в Киеве планируют открыть автосообщение Подольско-Воскресенским мостом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. До конца года в Киеве планируют открыть сообщение между левым и правым берегом через Подольско-Воскресенский мост. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода активно продолжается и до конца этого года автосообщение ним (между левым и правым берегами) откроют", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.
Как сообщили в КГГА, уже завершили процесс монтажа верхних временных опор и начинают новый этап - установка натяжных тросов, обеспечивающих надежность конструкции моста, рассчитанного на автосообщение и линию метро. Также Кличко отметил, что проектная пропускная способность нового мостового перехода составит 60 000 авто в сутки.
"Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта пятью мостами через Днепр в Киеве составляет около 300 тыс. Авто. И в" часы пик "пропускная способность мостов превышается почти в 3 раза", - отметил Кличко.
По его словам, на мосту обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро - на нижнем ярусе, проложат также и трубопровод.
"Город в полном объеме финансирует такой большой объект. Около 3 миллиардов гривен планируем выделить в 2020 году", - подытожил мэр Киева.
Как сообщалось в УНН ранее, по состоянию на октябрь 2019 на Подольском мосту в Киеве уже построили почти 3 км трассы метро, работы по строительству не будут прекращаться.