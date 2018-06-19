До кінця дня не виключено підтоплення Закарпаття

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КИЇВ. 19 червня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, у зв'язку з очікуваними зливами, в другiй половинi 19 червня на Закарпатті можливе підвищення рівнів води та формування місцевих селевих потоків. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, у зв'язку з очікуваними зливами, в другiй половинi 19 червня на Закарпатті можливе формування значного місцевого стоку, на малих водотоках можливі швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м та утворення невеликих локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки", - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНН, сьогодні в західних областях України пройдуть грозові дощі, можливі сильні зливи, у зливах град та шквалисте посилення вітру. На решті території суттєвих опадів не очікується.

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