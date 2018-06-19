К концу дня не исключено подтопление Закарпатья

"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми ливнями, во второй половине 19 июня на Закарпатье возможно формирование значительного местного стока, на малых водотоках возможные быстротечные повышения уровней воды на 0,3-1,0 м и образование небольших локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня в западных областях Украины пройдут грозовые дожди, возможны сильные ливни, в ливнях град и шквалистое усиление ветра. На остальной территории осадков не ожидается.