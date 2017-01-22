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До двох мільйонів людей взяли участь в "Марші жінок" у США

До двох мільйонів людей взяли участь в "Марші жінок" у США

Київ • УНН

 • 10151 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. До двох мільйонів людей взяли участь в марші за права жінок після інавгурації Дональда Трампа в різних містах країни, передає УНН з посиланням на AFP.

Тільки в одному Вашингтоні — головній точці проведення протестів, — як очікують організатори, підсумкове число учасників може скласти півмільйона людей, що в два рази більше, ніж передбачалося раніше.

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Стільки ж учасників протесту вийшло на вулиці Лос-Анджелеса, повідомляє місцева поліція, яка наразі встановлює точне число учасників. Тим часом, організатори маршу заявили про 750 тисячах демонстрантів. Ще понад 500 тисяч осіб марширували в Нью-Йорку.

За непідтвердженими з боку поліції даними, 150 тисяч людей вийшли з протестом в Чикаго. Приблизно стільки ж учасників нарахували в Бостоні. Масштабні зборів демонстрантів спостерігалися в Майамі, Денвері, Сіетлі, Філадельфії.

Маршируючих американців підтримали і в інших містах світу — Берліні, Парижі, Римі, Відні, Женеві, Амстердамі, Найробі, Сіднеї, Мельбурні, Токіо, Гельсінкі. “Марш жінок” пройшов навіть в Антарктиді.

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