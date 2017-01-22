До двух миллионов человек приняли участие в "Марше женщин" в США

Только в одном Вашингтоне - главной точке проведения протестов - как ожидают организаторы, итоговое число участников может составить полмиллиона человек, что в два раза больше, чем предполагалось ранее.

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Столько же участников протеста вышли на улицы Лос-Анджелеса, сообщает местная полиция, которая сейчас устанавливает точное число участников. Между тем, организаторы марша заявили о 750 тысячах демонстрантов. Еще более 500 тыс человек маршировали в Нью-Йорке.

По неподтвержденным со стороны полиции данным, 150 тыс человек вышли с протестом в Чикаго. Примерно столько же участников насчитали в Бостоне. Масштабные собрания демонстрантов наблюдались в Майами, Денвере, Сиэтле, Филадельфии.

Марширующих американцев поддержали и в других городах мира - Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне, Токио, Хельсинки. "Марш женщин" прошел даже в Антарктиде.