До 2050 року третину населення Китаю становитимуть люди похилого віку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. До 2050 року кількість людей похилого віку в Китаї досягне позначки в 487 млн, що становить 34,9% від загальної чисельності населення, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Зокрема, за словами офіційного представника Національної комісії з охорони здоров'я Китаю Ван Цзяньцзюнь, кількість людей у віці 60 років і старше в Китаї досягне 300 млн до 2025 року і 400 млн до 2033 року.
"Гроші, витрачені на літніх людей, наприклад, на догляд та медичні послуги, до 2050 року становитимуть 26,24% ВВП Китаю, в порівнянні з 7,33% в 2015 році", - сказав він.
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Також повідомляється, що до кінця 2017 року в Китаї кількість людей похилого віку (60 років і старше - ред.) становила 241 млн осіб, або 17,3% від загальної чисельності населення країни.