К 2050 году треть населения Китая будут составлять люди пожилого возраста

В частности, по словам официального представителя Национальной комиссии по здравоохранению Китая Ван Цзяньцзюня, количество число людей в возрасте 60 лет и старше в Китае достигнет 300 млн к 2025 году и 400 млн к 2033 году.

“Деньги, потраченные на пожилых людей, например, на уход и медицинские услуги, к 2050 году составят 26,24% ВВП Китая, по сравнению с 7,33% в 2015 году”, — сказал он.

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Также сообщается, что к концу 2017 году в Китае количество людей пожилого возраста (60 лет и старше — ред.) составляло 241 млн чел., или 17,3% от общей численности населения страны.